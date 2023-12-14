Пятеро детей и двое взрослых пострадали при взрыве в российском поселке

В поселке Растягаево Пермского края произошел взрыв, в результате которого пострадали семь человек. Об этом сообщает портал 59.Ru.

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По данным издания, взрыв произошел в строящемся жилом доме. Уточняется, что в доме взорвался газ. Пятеро из пострадавших — несовершеннолетние в возрасте девяти месяцев, двух, трех, четырех и шести лет.

Всех семерых с ожогами госпитализировали.