Магаданка порезала ножом чужую собаку и напала на мужчину

В Магадане женщина порезала ножом чужую собаку, а затем набросилась на мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Nemagadan.
Очевидец произошедшего рассказал, что 14 декабря выгуливавшая собаку женщина порезала ножом чужого пса, который подбежал к ее питомцу, передает Telegram-канал. Мужчина попытался защитить животное, и тогда россиянка набросилась уже на него.
Сообщается, что раненая собака убежала, истекая кровью. Информацию о произошедшем передали в полицию, сейчас установлением деталей и обстоятельств инцидента занимаются правоохранительные органы.
До этого в Приморье две школьницы бросили собаку в стеклянный шкаф, записывая это на видео. Городская прокуратура начала доследственную проверку после сообщения о жестоком обращении с животным в соцсетях.