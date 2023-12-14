В офисе экс-замминистра юстиции Японии прошли обыски

В японской столице Токио полиция нагрянула с обысками в дом и офис экс-замминистра юстиции, действующего депутата от правящей партии Мито Какидзавы. Об этом сообщает Kyodo News.

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По данным журналистов, Какидзаву подозревают в подкупе депутатов района Кото, которым он якобы распорядился выдавать по 200 тыс. иен ($1,3 тыс.) за поддержку своего кандидата — ее в итоге действительно избрали. Однако позднее ставленница Какидзавы ушла с поста из-за незаконного использования платной рекламы. Выяснилось, что нарушить закон ее убедил именно замминистра, которому пришлось оставить должность из-за скандала.