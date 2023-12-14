В Екатеринбурге начали судить супругов, обвиняемых в убийстве спящих людей

В Свердловском областном суде начался суд над Верой и Иваном Мельковыми, которых обвиняют в убийстве двух мужчин, ночевавших в квартире. Процесс сделали закрытым от журналистов, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«Сегодня подано несколько ходатайств. В частности, будут решать вопрос о необходимости участия присяжных. Сам процесс закрыли от прессы», — пояснили в облсуде.

Один из погибших был братом Мелькова. По данным следствия, пара из личной неприязни решила убить мужчину. В ночь на 25 июля 2021 года они подошли к квартире, взял с собой легковоспламеняющуюся жидкость, кусок рубероида и тряпки. Супруги подожгли дверь квартиры и скрылись. В доме тогда спали два человека, они скончались от отравления угарным газом.