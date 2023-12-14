Российского депутата заподозрили в мошенничестве с бюджетными средствами

Сотрудники ФСБ России по Камчатскому краю выявили факт крупного мошенничества с бюджетными средствами в Быстринском районе, в преступлении подозревается депутат местной думы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

© пресс-служба ФСБ России / Global Look Press

Размер похищенных средств составил порядка одного миллиона рублей. Депутат, а также бывший директор МУП «Бытсервис» задержан. Его подозревают в том, что в 2022 году в ходе прокладки наружного трубопровода холодного водоснабжения в селе Эссо он искусственно завысил объем выполненных работ и использовал материалы, не предусмотренные проектом. В результате МУП получило завышенную оплату по договору подряда в сумме свыше 1,36 миллиона рублей.

Материалы проверки ФСБ были переданы в следственное управление СК по Камчатскому краю, где уже возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».