Собянин сообщил о еще одном сбитом беспилотнике, летевшем на Москву
Второй беспилотный летательный аппарат украинской армии за минувшую ночь поражен над Наро-Фоминском силами противовоздушной обороной России, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление мэра Москвы Сергея Собянина.
По его словам, беспилотник направлялся к российской столице.
Отмечается, что предварительным данным, из-за падения обломков дрона никто не пострадал, разрушений также нет.
Ранее Собянин заявил, что ночью над Наро-Фоминском отразили атаку беспилотника, который направлялся на Москву.
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