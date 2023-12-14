Собянин сообщил о еще одном сбитом беспилотнике, летевшем на Москву

Второй беспилотный летательный аппарат украинской армии за минувшую ночь поражен над Наро-Фоминском силами противовоздушной обороной России, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление мэра Москвы Сергея Собянина.

По его словам, беспилотник направлялся к российской столице.

Отмечается, что предварительным данным, из-за падения обломков дрона никто не пострадал, разрушений также нет.