В Приамурье зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5

"По данным Якутского филиала Геофизической службы СО РАН, 14 декабря в 06:56 по местному времени (00:56 мск) зафиксировано сейсмособытие с эпицентром в координатах 51,55 СШ (северной широты - прим. ТАСС), 128,72 ВД (восточной долготы - прим. ТАСС), магнитудой 4,5 на глубине 5 км", - говорится в сообщении.