МВД РФ объявило в розыск главу ГУР Украины Буданова

ФСБ России в октябре 2022 года заявила, что ГУР Минобороны Украины и его руководитель ответственны за организацию теракта 8 октября на Крымском мосту. 21 апреля 2023 года СК России заочно предъявил Буданову обвинение в причастности к теракту на Крымском мосту по четырем статьям УК РФ: ч. 1 ст. 205.4 (создание террористического сообщества), ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205 (попытка осуществления теракта группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 222 (незаконное приобретение оружия группой лиц), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывчатых устройств группой лиц). Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца. Этот срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию РФ или задержания на российской территории.