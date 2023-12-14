Минэнерго Белоруссии ответило на сообщения о "взрыве" на электроподстанции

Минэнерго Белоруссии опровергло сообщения о "взрыве" на электроподстанции
Министерство энергетики Белоруссии опровергло появившиеся в интернете сообщения о якобы произошедшем взрыве на электроподстанции в Витебской области.
"Информация о "взрыве на подстанции", появившаяся на отдельных интернет-ресурсах, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
В Минэнерго проинформировали, что "на линии электропередачи напряжением 110 кВ Витебск - Лучеса произошло короткое замыкание, из-за которого наблюдалась яркая вспышка".
"Электроснабжение потребителей не нарушалось - были задействованы резервные линии электропередачи. Участок ЛЭП Витебск - Лучеса выведен в ремонт", - сообщили в министерстве.
В МЧС Белоруссии уточнили, что после получения сообщения о пожаре в районе деревни Лятохи Витебского района прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили на земле отгоревший электрический провод.
"Предварительно, обгорел провод высоковольтной линии электропередачи в 110 кВ. <...> Причина происшествия устанавливается. В настоящее время на месте работает аварийная служба электросетей", - добавили в спасательном ведомстве.