Подозреваемый в Норвегии в шпионаже признался, что является гражданином РФ

VG: подозреваемый в Норвегии в шпионаже признался, что является гражданином России
Задержанный в 2022 году в Норвегии мужчина, который представился как бразилец, признался, что на самом деле его зовут Михаил Микушин и он россиянин.
Об этом сообщила норвежская газета VG.
«Приглашённый исследователь из Университета Тромсё теперь признаётся, что он — Михаил Валерьевич Микушин из России», — пишет издание.
В октябре 2022 года корпорация NRK писала, что в Норвегии задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России.