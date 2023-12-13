VG: подозреваемый в Норвегии в шпионаже признался, что является гражданином России

Задержанный в 2022 году в Норвегии мужчина, который представился как бразилец, признался, что на самом деле его зовут Михаил Микушин и он россиянин.

Подозреваемый в Норвегии в шпионаже признался, что является гражданином РФ
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Об этом сообщила норвежская газета VG.

«Приглашённый исследователь из Университета Тромсё теперь признаётся, что он — Михаил Валерьевич Микушин из России», — пишет издание.

В октябре 2022 года корпорация NRK писала, что в Норвегии задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России.

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