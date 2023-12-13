Стало известно, кто пострадал при подрыве «УАЗ-Патриот» в Белгородской области

В СМИ появилась информация, что при взрыве «УАЗ-Патриот» в Белгородской области пострадало двое чиновников и местный житель. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно имеющейся информации, в результате взрыва пострадал замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко, а также глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко. Кроме чиновников в автомобиле находился местный житель Нуриддин А.

Источник также сообщает, что пострадавшие были доставлены в больницу. Состояние Бородаенко оценивается как тяжёлое — по информации Baza, замглавы потерял ноги. Подробностей о состоянии Пащенко и Нуриддина нет.