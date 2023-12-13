Многоэтажный дом в российском городе превратился в парилку

Многоэтажный дом в Томске превратился в парилку. Внимание на инцидент в российском городе, попавший на видео, обратили жильцы дома в сообществе «Регион-70 Томск» во «ВКонтакте».

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По словам томичей, неделю назад в доме из-за сильных морозов разорвало трубы. В результате нижние этажи залило кипятком, который впоследствии превратился в пар, заполнивший подъезды и квартиры. Жильцам в более чем 30-градусные морозы приходится открывать окна, после чего на них и на стенах образуется лед, с потолка капает, а полы вздуваются и чернеют.

«Все подъезды дома парят. Из подвального помещения пар валит такой, что дышать тяжело! В квартирах уже пол промок и проваливается. В Томске минус 33, мэр даже не приехал», — посетовали местные жители.

Они добавили, что, помимо администрации города обращались в управляющую компанию, однако там им в помощи отказали, сославшись на то, что случившееся находится «вне зоны ответственности».

В «Томскводоканале» пообещали решить проблему тогда, когда закончатся морозы. В пресс-службе «ТомскРТС» сообщили, что специалисты уже занимаются откачкой, однако дату полной ликвидации последствий аварии не озвучили.