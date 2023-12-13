Стало известно о состоянии подорвавшихся на мине жителей Белгородской области

В Белгородской области при подрыве машины на мине пострадали трое мирных жителей. Одного из них в настоящее время пытаются спасти врачи, рассказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников. Об этом пишет РИА «Новости».

ЧП произошло в среду, 13 декабря в Краснояружском районе, в районе хутора Высокий. В результате инцидента пострадали три человека: у одного частичная ампутация нижних конечностей, у второго - закрытая черепно-мозговая травма, у третьего сотрясение мозга.

Иконников уточнил, что ранения получили двое мужчин и женщина. Мужчина с травматической ампутацией конечности в настоящее время находится в операционной, его состояние очень тяжелое, добавил министр.