В Санкт-Петербурге произошел пожар на Апраксином дворе
В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщили, что в одном из корпусов Апраксиного двора произошёл пожар повышенного уровня сложности. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что из зоны возгорания были эвакуированы 20 человек. Над тушением пожара работают 28 сотрудников МЧС, а также 6 единиц техники. Сообщений о пострадавших на данный момент не поступало.
«13 декабря в 19:46 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Садовая ул., д. 28-30, корпус 41. В 3-4-этажном здании на втором этаже происходит горение обстановки. Площадь горения уточняется. В 19:53 пожару подан дополнительный номер 1-бис» , — сказано в сообщении ГУ МЧС.
Апраксин двор является историческим торговым центром Санкт-Петербурга и признан объектом культурного наследия России.
Ранее в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на складе.