В Санкт-Петербурге произошел пожар на Апраксином дворе

В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщили, что в одном из корпусов Апраксиного двора произошёл пожар повышенного уровня сложности. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что из зоны возгорания были эвакуированы 20 человек. Над тушением пожара работают 28 сотрудников МЧС, а также 6 единиц техники. Сообщений о пострадавших на данный момент не поступало.