В деле Треповой*  вскрылись новые обстоятельства

Украинские кураторы следили за обвиняемой в теракте в петербургском кафе Дарьей Треповой* (внесена в список террористов и экстремистов в РФ). Она о слежке не знала, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным источника, представители украинских спецслужб поместили в статуэтку не только взрывчатку, но и автомобильный GPS-трекер известной марки. Это давало возможность кураторам отслеживать местоположение Треповой и прослушивать окружающую обстановку.

Отмечается, что девушке было точно известно о назначении статуэтки: за несколько часов до инцидента в кафе она согласно инструкции сняла с самодельного устройства специальный магнит, который не позволял взрывчатке сработать.

Напомним, что 2 апреля 2023 года в кафе Street Food Bar на Университетской набережной в Петербурге произошел сильный взрыв. Жертвой теракта стал известный военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин).