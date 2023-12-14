Рабочего птицефабрики засыпало зерном

В Первомайском районе следователи устанавливают обстоятельства инцидента на птицефабрике, где в чан с зерном затянуло рабочего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Несчастный случай произошел 22 декабря на птицефабрике в Первомайском районе края, машиниста механического тока затянуло и засыпало зерном в завальной яме. 49-летнего мужчину спасти не удалось.