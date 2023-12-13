Основатель золотодобывающей компании Petropavlovsk стал фигурантом нового дела

Основатель и бывший генеральный директор золотодобывающей компании Petropavlovsk Павел Масловский стал подозреваемым по новому уголовному делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Масловский П.А. подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил собеседник агентства, не приведя иных подробностей. В Мещанском суде Москвы ТАСС подтвердили, что этот человек арестован. "Суд избрал меру пресечения Масловскому Павлу Алексеевичу 1956 года рождения на срок до 12 февраля 2024 года", - сказали в пресс-службе учреждения.

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Ранее Масловский был осужден на 5,5 года колонии общего режима, арест является формальным основанием для содержания осужденного в СИЗО, а не в колонии. В декабре 2022 года Басманный суд Москвы постановил назначить Масловскому наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 года, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд постановил также удовлетворить иск компании "Покровский рудник" на сумму 99,3 млн рублей.

Согласно приговору, Масловский вступил в сговор со своим сыном Алексеем - одним из акционеров компании "Покровский рудник" - и группой неустановленных лиц для хищения имущества компании. Они убедили совет директоров одобрить продажу одного из офисных зданий "Покровского рудника" по завышенной стоимости - 218 млн рублей. Реальная стоимость этого объекта составляла 119 млн рублей, было похищено порядка 99 млн рублей. В отношении Алексея Масловского дело выделено в отдельное производство. По данным РБК, он покинул Россию. В 2021 году Тверской суд Москвы заочно арестовал его.