Пассажир закурил во время посадки лайнера в Волгограде

Сотрудники полиции задержали пассажира, который закурил во время посадки самолета в Волгограде, сообщает Telegram-канал SHOT. Его доставили в отделение полиции, где стражи порядка потребовали от него объяснить свой поступок.

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Как указывает канал, борт S7 Airlines с 69 пассажирами на борту выполнял рейс Новосибирск — Волгоград. Во время снижения лайнера один из пассажиров достал сигарету и начал курить в салоне самолета. Его задержали в аэропорту.

Ранее пассажирка одной из авиакомпаний, летевшая из турецкой Антальи в Москву, устроила секс-перформанс в самолете. Девушка дебоширила, не слушалась бортпроводников, курила электронную сигарету, а затем и занялась оральным сексом с сидевшим по соседству незнакомцем.

До этого самолет «Аэрофлота» прервал рейс и совершил экстренную посадку в Красноярске из-за пассажира, который требовал открыть ему «пассажирскую дверь» во время полета. После того как ему было в этом отказано, он попытался пройти в кабину пилотов, что и вынудило экипаж запросить экстренную посадку.