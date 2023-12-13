В результате пожара в частном доме в Новой Москве погибла 13-летняя девочка

13-летняя девочка погибла в результате пожара, произошедшего в частном доме в поселении Краснопахорское Новой Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 13 декабря.

По ее словам, трагедия произошла на улице Светлая. Спасатели нашли тело школьницы после ликвидации возгорания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На месте работают следователи. Назначен ряд экспертиз.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова добавила, что надзорное ведомство контролирует расследование уголовного дела.