Во Франции задержали школьницу, которая пыталась убить учителя

Во французском Ренне задержали школьницу, которая пыталась убить учителя в колледже и тем самым повторить нападение Мохаммеда Могушкова. Об этом сообщает Parisien.

По данным издания, речь идет о школьнице 2011 года рождения. В учреждение она поступила в сентябре 2023 года.

«Сегодня я хочу быть собой», — сказала она, кинувшись с ножом на учителя английского языка.

Жертве удалось убежать, но школьница бросилась за ней. Через время персонал учреждения смог остановить ее и отобрать оружие. В результате инцидента никто не пострадал.