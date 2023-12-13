Во Франции задержали школьницу, которая пыталась убить учителя
Во французском Ренне задержали школьницу, которая пыталась убить учителя в колледже и тем самым повторить нападение Мохаммеда Могушкова. Об этом сообщает Parisien.
По данным издания, речь идет о школьнице 2011 года рождения. В учреждение она поступила в сентябре 2023 года.
«Сегодня я хочу быть собой», — сказала она, кинувшись с ножом на учителя английского языка.
Жертве удалось убежать, но школьница бросилась за ней. Через время персонал учреждения смог остановить ее и отобрать оружие. В результате инцидента никто не пострадал.
В Parisien указали, что, по всей видимости, школьница хотела повторить нападение Мохаммеда Могушкова в Аррасе, которое произошло 13 октября в лицее Гамбетта. Тогда был убит учитель, еще трое людей получили ранения.
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