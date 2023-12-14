Пенсионерка из Москвы отдала аферистам миллион рублей

78-летняя жительница столичного района Братеево отдала мошенникам миллион рублей подумав, что помогает ловить преступников. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин в четверг, 14 декабря.

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По его словам, сначала пенсионерке позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Он сообщил, что на территории района орудуют преступники, нападающие на пожилых людей. Лжеправоохранитель попросил позвонить ему, если женщина столкнется с одним из злоумышленников.

Спустя время так и вышло. Пенсионерке позвонил другой неизвестный, который начал угрожать ей физической расправой. Испугавшись, женщина обратилась к «сотруднику правоохранительных органов».

Собеседник попросил помочь поймать злоумышленника. Для этого он попросил снять 500 тысяч рублей и передать их через курьера. Пенсионерка так и сделала.

На следующий день лжестраж порядка позвонил снова. Он убедил женщину передать оставшиеся деньги. Пенсионерка поверила и передала еще 500 тысяч рублей.

Спустя время пострадавшая поняла, что ее обманули, и обратилась к настоящим полицейским. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В ходе розыска стражи порядка задержали 27-летнего курьера. Выяснилось, что он перевел большую часть денег сообщникам, оставив себе процент в качестве вознаграждения.

На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Остальных участников схемы разыскивают.