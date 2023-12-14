Пенсионерка из Москвы отдала аферистам миллион рублей
78-летняя жительница столичного района Братеево отдала мошенникам миллион рублей подумав, что помогает ловить преступников. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин в четверг, 14 декабря.
По его словам, сначала пенсионерке позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Он сообщил, что на территории района орудуют преступники, нападающие на пожилых людей. Лжеправоохранитель попросил позвонить ему, если женщина столкнется с одним из злоумышленников.
Спустя время так и вышло. Пенсионерке позвонил другой неизвестный, который начал угрожать ей физической расправой. Испугавшись, женщина обратилась к «сотруднику правоохранительных органов».
Собеседник попросил помочь поймать злоумышленника. Для этого он попросил снять 500 тысяч рублей и передать их через курьера. Пенсионерка так и сделала.
На следующий день лжестраж порядка позвонил снова. Он убедил женщину передать оставшиеся деньги. Пенсионерка поверила и передала еще 500 тысяч рублей.
Спустя время пострадавшая поняла, что ее обманули, и обратилась к настоящим полицейским. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В ходе розыска стражи порядка задержали 27-летнего курьера. Выяснилось, что он перевел большую часть денег сообщникам, оставив себе процент в качестве вознаграждения.
На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Остальных участников схемы разыскивают.
Похожая история произошла на Алтуфьевском шоссе в Москве. Внимание патрульных привлек 18-летний мужчина, который сильно нервничал. После задержания выяснилось, что злоумышленник забрал у пенсионерки деньги, которые собирался передать мошенникам.