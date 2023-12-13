Родственники смогли забрать тела убитых в Турции россиянок

Тела двух россиянок, убитых в турецком Бодруме, переданы родственникам через пятнадцать дней после того, как были обнаружены. Об этом сообщил телеканал Habertűrk.

О смерти россиянок стало известно утром 29 ноября. Их тела были завернуты в простыни и связаны веревкой. По версии правоохранительных органов, убийство матери и дочери мог совершить бывший супруг женщины Андрей Кушлевич.

В связи с произошедшим в генконсульстве России в Турции пообещали помочь семье убитых с оформлением необходимых документов и возвращением тел в РФ.

«Тела 42-летней гражданки России Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны Двизовой были получены родственниками из судебно-медицинского учреждения через 15 дней», — сообщил телеканал.

После завершения всех формальностей тела были отправлены в аэропорт Антальи на частном похоронном автомобиле.