В Екатеринбурге мертвая женщина парализовала движение трамваев
В среду, 13 декабря, в Екатеринбурге парализовало движение трамваев в микрорайоне Старая Сортировка. Это произошло потому, что в одном из вагонов маршрута №10 около остановки «ДК ВОС» умерла женщина.
Вагоновожатый и кондуктор ждали правоохранителей и медицинскую службы. Об этом сообщает паблик «Злой екатеринбуржец» в соцсети «Вконтакте». Известно, что прибывшие медики только констатировали смерть женщины. Причины летального исхода неизвестны.