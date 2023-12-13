Автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в Белгородской области

Автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в Краснояружском районе Белгородской области. Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадали три человека.

Инцидент произошел в районе хутора Высокий — он находится вблизи от Сумской области Украины. По словам губернатора, один из пострадавших мужчин частично лишился нижних конечностей. Еще у одного зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму.

«Бригадами медицины катастроф пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще один пострадавший находится в Краснояружской центральной районной больнице: у него сотрясение мозга», — добавил Гладков.