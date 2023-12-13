В Москве впервые лишили гражданства РФ за преступление

В ходе проведенных проверочных мероприятий выявлены двое приезжих мужчин, ставших гражданами РФ в установленном законом порядке, но совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Так, у одного из них обнаружено и изъято 19 свертков с мефедроном, а у второго один сверток с аналогичной синтетикой. "Оба привлечены к уголовной ответственности по части 2 статьи 228 УК РФ и осуждены в соответствии с действующим законодательством. Помимо этого, в отношении данных мужчин вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации. Действующие российские паспорта у них изъяты", - сказали в пресс-службе. ТАСС