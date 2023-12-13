Петербургский контролер выгнал школьницу из автобуса на лесополосе

Контролер автобуса не принял наличку от юной пассажирки и высадил на холодную улицу далеко от города.
30 октября текущего года 13-летняя жительница Санкт-Петербурга села на автобус, чтобы доехать до бассейна. Школьница обнаружила, что забыла дома проездной, но нашла у себя наличные.
Пытаясь рассчитаться с кондуктором, девочка услышала, что в автобусе принимают только бесконтактную оплату. Женщина попросила юную пассажирку покинуть транспорт на следующей остановке – ее не смутило, что она находилась на лесополосе, а на улице было темно и холодно.
Школьница около 20 минут провела в одиночестве, пока ее не забрали родители, которые позже заявили о произошедшем в прокуратуру. Как сообщает КП, в отношении кондуктора возбудили административное дело о принудительной высадке из автобуса несовершеннолетнего и оштрафовали на 20 000 рублей.