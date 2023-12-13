Петербургский контролер выгнал школьницу из автобуса на лесополосе

Контролер автобуса не принял наличку от юной пассажирки и высадил на холодную улицу далеко от города.

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30 октября текущего года 13-летняя жительница Санкт-Петербурга села на автобус, чтобы доехать до бассейна. Школьница обнаружила, что забыла дома проездной, но нашла у себя наличные.

Пытаясь рассчитаться с кондуктором, девочка услышала, что в автобусе принимают только бесконтактную оплату. Женщина попросила юную пассажирку покинуть транспорт на следующей остановке – ее не смутило, что она находилась на лесополосе, а на улице было темно и холодно.