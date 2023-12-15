Более 228 тыс. человек остались без электричества в нескольких регионах РФ

Непогода привела к новым отключениям электроэнергии в ряде регионов, без энергоснабжения остались 228 тыс. человек, сообщило Минэнерго.

"Минувшей ночью в ряде регионов России ухудшилась погодная обстановка, что привело к новым нарушениям электроснабжения", - говорится в сообщении.

Минэнерго отмечает, что, по данным на 06:00 мск, без света остаются 78,5 тыс. человек в Ростовской области, в ДНР - 103,3 тыс. человек, в ЛНР - 43,2 тыс. человек, в Псковской области - 3,5 тыс. человек.