Россиянка загорелась при попытке сделать самогон и попала в реанимацию

В городе Урень Нижегородской области женщина вместе с мужем решила сделать самогон — она загорелась и попала в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, супруги не уследили за самогоном, из-за чего банка с алкоголем переполнилась и жидкость попала в горящий газ. Когда 59-летняя женщина попыталась закрыть его — поскользнулась, после чего на ней загорелась одежда.

Муж россиянки потушил ее без вызова пожарных. Женщину доставили в реанимацию, где диагностировали 80 процентов ожогов тела. Ее супруг от госпитализации отказался.