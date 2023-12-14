Главу Троицка арестовали по делу о взятке

Ранее Следственный комитет в Челябинской области возбудил уголовные дела по ч. 4 ст. 290, ч. 3 ст. 291, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). В ходе предварительного следствия установлено, что в 2020 году глава города получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тыс. рублей. Взятка передавалась за ускоренное беспрепятственное получение от администрации Троицка разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания, оказание содействия в согласовании, подписании документации в период проведения строительных работ.