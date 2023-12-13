Тело замшеф-редактора «Комсомольской правды» нашли в Москве

Как сообщает канал, 10 декабря журналистка поговорила с родителями по телефону и рассказала о плохом самочувствии. На следующий день 35-летняя Царева перестала выходить на связь.

Около 20:00 отец и арендодатель попали в жилье и обнаружили тело девушки, она лежала на кровати. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства и причины смерти пострадавшей. Отмечается, что порядок в квартире не был нарушен, признаков насильственной смерти также не нашли.