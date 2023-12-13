Исполнитель расправы над Старовойтовой отказался от УДО

В Санкт-Петербурге исполнитель расправы над депутатом Галиной Старовойтовой Виталий Акишин отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Lenta.ru
Причина такого решения осуждtнного не называется. При этом в письме суду Акишин попросил прощения «за форс-мажор». RT на русском
11 декабря стало известно, что осужденный за убийство Старовойтовой попросил об УДО. 30 мая 2005 года мужчина получил 23,5 года тюрьмы за посягательство на жизнь депутата Госдумы и покушение на ее помощника. В том же году суд вынес приговор Юрию Колчину, признав его виновным в организации убийства. Он получил 20 лет колонии строгого режима. Говорит Москва
Галина Старовойтова была застрелена в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. ТАСС