Исполнитель расправы над Старовойтовой отказался от УДО

11 декабря стало известно, что осужденный за убийство Старовойтовой попросил об УДО. 30 мая 2005 года мужчина получил 23,5 года тюрьмы за посягательство на жизнь депутата Госдумы и покушение на ее помощника. В том же году суд вынес приговор Юрию Колчину, признав его виновным в организации убийства. Он получил 20 лет колонии строгого режима. Говорит Москва