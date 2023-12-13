Город в Ростовской области остался без воды
Город Гуково в Ростовской области с населением в 60 тысяч человек остался без водоснабжения из-за аварии на насосной станции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков.
Министр сообщил, что на насосной станции пятого подъема Гундорово-Гуковского водовода аварийно отключилось электричество.
Сроки восстановления водоснабжения пока неизвестны.
12 декабря около 180 тысяч жителей Ростовской области остались без света из-за непогоды - ледяного дождя. Электричество пропало в городе Аксай, население которого составляет около 45 тысяч человек.
К утру 13 декабря света не было у примерно ста тысяч жителей региона.
В Ростове-на-Дону из-за непогоды перестали ходить троллейбусы и трамваи, сообщалось о повреждениях объектов инфраструктуры. В травмпункты Ростова за сутки обратились более 300 человек.