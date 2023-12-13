Город в Ростовской области остался без воды

Город Гуково в Ростовской области с населением в 60 тысяч человек остался без водоснабжения из-за аварии на насосной станции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков.

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Министр сообщил, что на насосной станции пятого подъема Гундорово-Гуковского водовода аварийно отключилось электричество.

Сроки восстановления водоснабжения пока неизвестны.

12 декабря около 180 тысяч жителей Ростовской области остались без света из-за непогоды - ледяного дождя. Электричество пропало в городе Аксай, население которого составляет около 45 тысяч человек.

К утру 13 декабря света не было у примерно ста тысяч жителей региона.