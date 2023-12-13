Стали известны подробности о взрыве газа в квартире многодетной семьи

Сотрудники управления МЧС по Республике Тыва поделились подробностями относительно сегодняшнего ЧП в Чеди-Хольском районе, где взорвался бытовой газ.

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Сообщение о происшествии в многоквартирном доме на улице Юбилейной поселка Хову-Аксы поступило около 11 часов по местному времени. Установлено, что взрыв произошел из-за разгерметизации газовой плиты в одной из квартир.

"По прибытии обнаружено, что в окнах квартиры выбиты стекла, возгорания не было", - рассказали в главке.

По информации спасателей, глава семьи - 34-летний мужчина - получил легкие ожоги предплечий. Дети в возрасте шести, восьми, 13 и 14 лет не пострадали.