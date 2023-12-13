На востоке Москвы произошло возгорание в конюшне. Огонь охватил одноэтажное здание на площади в 100 квадратных метров. Огнеборцам МЧС России удалось спасти пять лошадей. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

В результате пожара погибли восемь лошадей. Что стало причиной инцидента пока неизвестно. Сотрудники МЧС уже полностью ликвидировали возгорание в конюшне.

«Проводится проливка и разборка конструкций. В ходе разведки обнаружены 8 погибших лошадей», - уточнили в МЧС.