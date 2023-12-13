В Петербурге задержан экс-начальника УМВД по делу о легализации 100 тыс. мигрантов

Полицейские в Петербурге задержали экс-начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению в причастности к преступной схеме, при помощи которой в городе были незаконно легализованы более 100 тыс. иностранцев, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе, сотрудники УФСБ и сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД установили причастность к противоправной деятельности экс-начальника регионального управления по вопросам миграции, который ранее уволился из органов внутренних дел по собственному желанию, передает ТАСС.

Там добавили, что 13 декабря подозреваемый был задержан и передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Материалы проверки передали следствию, где в отношении бывшего руководителя возбудили также уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».