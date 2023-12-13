В Петербурге задержан экс-начальника УМВД по делу о легализации 100 тыс. мигрантов

В Петербурге задержали экс-начальника УМВД по делу о легализации свыше 100 тыс. мигрантов
Полицейские в Петербурге задержали экс-начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению в причастности к преступной схеме, при помощи которой в городе были незаконно легализованы более 100 тыс. иностранцев, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Как сообщили в пресс-службе, сотрудники УФСБ и сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД установили причастность к противоправной деятельности экс-начальника регионального управления по вопросам миграции, который ранее уволился из органов внутренних дел по собственному желанию, передает ТАСС.
Там добавили, что 13 декабря подозреваемый был задержан и передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.
Материалы проверки передали следствию, где в отношении бывшего руководителя возбудили также уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
Ранее в СК сообщили, что в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области прошли обыски в связи с фиктивной постановкой на учет не менее 100 тыс. иностранных граждан.