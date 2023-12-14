В Дании задержаны подозреваемые в подготовке терактов

Служба безопасности полиции Дании (РЕТ) совместно с местными полицейскими нескольких округов провела операцию, в ходе которой был задержан ряд лиц, подозреваемых в подготовке терактов. Об этом сообщает полиция Копенгагена.

В пресс-релизе не говорится, в скольких округах проходила операция, а также не называется число задержанных. Более детальная информация будет представлена на пресс-конференции с участием представителей руководства Службы безопасности и столичной полиции.

Последние известные аресты по подозрению в подготовке терактов проводились в феврале 2021 года в городе Хольбек, расположенном в 60 км от Копенгагена. Один из троих подозреваемых, Али аль-Масри, признал себя виновным в попытке изготовления одной или нескольких бомб, что было расценено как попытка теракта, за которую аль-Масри был приговорен к 16 годам тюремного заключения. Двое других проходивших по этому делу были оправданы.