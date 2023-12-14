В Красноярском крае арестовали экс-главу района

По версии следствия, в период с октября 2017-го по февраль 2018 года, Швецов в преступном сговоре с неустановленными лицами подписал постановления о переводе трех земельных участков общей площадью более 720 тыс. кв. м из категории земель, находящихся в границах зон сельскохозяйственного назначения и лесного фонда, в категории земель промышленности и коммунального обслуживания с последующей передачей их в аренду коммерческой организации. Затем участки по подложным документам о вводе на них объектов недвижимости были проданы за заниженную цену. Так, один из земельных участков был продан за 147 тыс. рублей при рыночной стоимости 8 млн рублей, второй - за 80 тыс. при рыночной стоимости 4 млн рублей, третий участок - 8,9 млн рублей при рыночной стоимости 35 млн рублей, сообщали в управлении СК. Общая сумма ущерба превысила 47 млн рублей.