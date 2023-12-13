В двух поселках Хакасии возобновились аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключение электроэнергии вновь начались в двух поселках Усть-Абаканского района Хакасии. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава района Елена Егорова.
В субботу региональный главк МЧС сообщал об отключениях в населенных пунктах Калинино и Расцвет. Тогда, по информации ведомства, под отключения попали 122 частных жилых дома, где проживают 265 человек. В свою очередь, в компании "Россети Сибирь"сообщали, что отключения носят циклический характер и связаны с переходом на электроотопление без модернизации сетей. Проблемы с электроснабжением продолжались в воскресенье и понедельник. В понедельник на территории трех сельсоветов введен режим ЧС. Вечером во вторник энергетики сообщали о том, что линия электропередачи восстановлена и потребители поселков подключены по основной схеме.
"С утра вновь начались аварийные отключения в Расцвете и Калинино. Энергетики работают по всем сигналам", - сообщила Егорова.
Ранее в компании "Россети Сибирь" сообщали ТАСС, что в среду планируется завершить строительство третьей дополнительной электролинии, что позволит повысить электроснабжение населенных пунктов Калинино и Расцвет.
По данным Гидрометцентра, по состоянию на 07:00 (03:00 мск) в Абакане было минус 37 градусов.