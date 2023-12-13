В двух поселках Хакасии возобновились аварийные отключения электроэнергии

В субботу региональный главк МЧС сообщал об отключениях в населенных пунктах Калинино и Расцвет. Тогда, по информации ведомства, под отключения попали 122 частных жилых дома, где проживают 265 человек. В свою очередь, в компании "Россети Сибирь"сообщали, что отключения носят циклический характер и связаны с переходом на электроотопление без модернизации сетей. Проблемы с электроснабжением продолжались в воскресенье и понедельник. В понедельник на территории трех сельсоветов введен режим ЧС. Вечером во вторник энергетики сообщали о том, что линия электропередачи восстановлена и потребители поселков подключены по основной схеме.