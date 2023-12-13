У российского побережья произошло сильное подводное землетрясение

У побережья Камчатки произошло сильное подводное землетрясение магнитудой 5,1. Это следует из данных, опубликованных на Российской академии наук (РАН).

Как стало известно, эпицентр природного явления находился на глубине 443 километров под дном Охотского моря. Ближайший к очагу землетрясению населенный пункт — Усть-Большерецк — находится в 214 километрах от него.

Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами также не объявлялась.