У российского побережья произошло сильное подводное землетрясение

У побережья Камчатки произошло сильное подводное землетрясение магнитудой 5,1. Это следует из данных, опубликованных на Российской академии наук (РАН).

У российского побережья произошло сильное подводное землетрясение
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Как стало известно, эпицентр природного явления находился на глубине 443 километров под дном Охотского моря. Ближайший к очагу землетрясению населенный пункт — Усть-Большерецк — находится в 214 километрах от него.

Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами также не объявлялась.

Ранее мощное землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Дагестане. Его эпицентр находился в Каспийском море на глубине 80 километров. Мощные толчки ощутили в Махачкале, Каспийске, Буйнакске, Дербенте и Дагестанских Огнях. Кроме того, в сентябре сообщалось о землетрясении магнитудой 5,8 у побережья Курильских островов. Тогда эпицентр находился в 15 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир.

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