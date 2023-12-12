В Петербурге стая бездомных собак напала на человека

В Санкт-Петербурге стая из шести бездомных собак напала на мужчину.

В Петербурге стая бездомных собак напала на человека
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Об этом пишет 78.ru.

Мужчина рассказал, что увидел бежавшую к нему бездомную собаку, а за ней ещё пять размером поменьше.

«Она сходу прыгнула и вцепилась мне в предплечье и повисла на руке», — заявил он.

Другие собаки окружили мужчину и также стали кусать за руки и за ноги.

Ранее в посёлке Пригородный Астраханской области обнаружили тело мужчины с ранами, предположительно, от укусов бродячих собак.