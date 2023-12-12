В Петербурге стая бездомных собак напала на человека
В Санкт-Петербурге стая из шести бездомных собак напала на мужчину.
Об этом пишет 78.ru.
Мужчина рассказал, что увидел бежавшую к нему бездомную собаку, а за ней ещё пять размером поменьше.
«Она сходу прыгнула и вцепилась мне в предплечье и повисла на руке», — заявил он.
Другие собаки окружили мужчину и также стали кусать за руки и за ноги.
Ранее в посёлке Пригородный Астраханской области обнаружили тело мужчины с ранами, предположительно, от укусов бродячих собак.