В Буэнос-Айресе произошел крупный пожар в многоэтажке

Крупный пожар произошел в многоэтажном здании рядом с аргентинским Министерством труда в центре Буэнос-Айреса. Об этом сообщает Buenos Aires Herald.

По данным портала, пожар вспыхнул в 13-этажном здании на улице Авенида Алем, 668. Возгорание произошло на шестом и седьмом этажах, по близлежащим районам распространился густой черный дым.

«Одна женщина погибла между восьмым и девятым этажами, по меньшей мере, 43 человека были госпитализированы в больницы», — говорится в тексте.

На данный момент специалисты продолжают работу по спасению людей, находящихся на верхних этажах здания. С нижних этажей всех эвакуировали.