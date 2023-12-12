В Москве задержали перевозившего оружие водителя

В Москве сотрудники ГИБДД задержали перевозившего оружие водителя Toyota Camry, его выдал забытый на сиденье машины патрон. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Уточняется, что мужчина был задержан поздно вечером на Шоссе Энтузиастов.

«При проверке документов инспектор заметил на пассажирском сидении предмет, похожий на патрон. На вопрос полицейского, имеются при водителе предметы, запрещенные к использованию на территории России, последний попытался убежать. Его задержали», — говорится в тексте.

При личном осмотре в кармане куртки мужчины нашли и изъяли предмет, похожий на пистолет Макарова, с магазином и четырьмя патронами. Также в автомобиле были обнаружены еще один пистолет с магазином, нож и 12 патронов различного вида.