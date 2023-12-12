Россиянин прилетел в США без паспорта, визы и билета

Россиянин частично потерял память, прилетел в США без паспорта, визы и авиабилета и попался сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает Fox News.

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В публикации отмечается, что россиянин прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес 4 ноября рейсом авиакомпании Scandian Airlines (SAS). Представителям аэропорта не удалось найти его в списках пассажиров, поэтому мужчину задержали.

В ФБР подчеркнули, что во время допроса россиянин предоставлял ложную информацию о своей поездки в США, а также заявил, что оставил свой американский паспорт в самолете.

Сотрудники бюро обыскали багаж мужчины, в котором нашли два удостоверения личности — российское и израильское, они не являются паспортами и позволяют путешествовать только внутри этих стран. Также у россиянина на телефоне обнаружили снимок половины паспорта РФ с его именем, дотой рождения, фотография владельца была обрезана.

По словам сотрудницы ФБР, мужчина в рамках допроса утверждал, что он не помнит, как сел на самолет до Лос-Анджелеса.

До этого Польша выслала россиянина из страны из-за подозрения в шпионаже.