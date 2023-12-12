В Тюмени двух подростков арестовали за поджог трансформатора

В Тюмени двое подростков отправились под домашний арест после поджога трансформатора. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

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По версии правоохранителей, в ночь на 4 декабря фигуранты подожгли трансформаторную будку. При этом происходящее они снимали на камеру телефона и впоследствии поделились материалами в социальных сетях.