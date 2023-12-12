В столице разоблачили организаторов нелегальной миграции

Правоохранители разоблачили группу жителей Москвы, подделывавших документы для организации нелегальной миграции. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 12 декабря.

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По ее словам, в период с января по июль подозреваемые изготовили ряд поддельных документов, в том числе ходатайства о выдаче приглашения на въезд в Россию. После этого злоумышленники помогли иностранцу получить гостевую визу без постановки на учет по месту нахождения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору». Выявить незаконную деятельность удалось благодаря слаженной работе Следственного комитета и правоохранительных органов.

В данный момент подозреваемые задержаны, их допрашивают. Также проверяется причастность фигурантов к совершению аналогичных преступлений.