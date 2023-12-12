Шабутдинов придумал способ заработка в СИЗО

Блогер-коуч Аяз Шабутдинов придумал способ заработка в СИЗО — он разработал собственный мерч. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мотивом мерча Шабутдинова стал его одиночный пикет в СИЗО-2, когда он вышел на связь с судом с плакатом «Предприниматель».

Теперь же он, чтобы не носить с собой плакат, сделал майки с этим словом. В одной из них он уже пришел в суд. По словам представителей Шабутдинова, вся прибыль от продажи маек пойдет на благотворительность.

Напомним, что предпринимателя арестовали в Москве в начале ноября. Шабутдинова обвиняют в мошенничестве. Свою вину он не признает.

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