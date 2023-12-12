Россиянин нашел гранату времен ВОВ и сам понес ее в полицию

В Петербурге представители Росгвардии остановили мужчину, который шел в полицию с гранатой. Об этом сообщает управление Росгвардии по городу.

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Инцидент произошел в поселке Рощино. К патрульным обратился 32-летний россиянин и рассказал, что нашел предмет, похожий на боеприпас и сам принесет его в отделение МВД.

«Ржавый предмет аккуратно положили в безопасное место и представители Росгвардии вызвали на место специалистов ОМОН», – сообщается в публикации.

Специалисты выяснили, что у петербуржца оказалась граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Предмет не представлял опасности.

Мужчину передали полиции для разбирательства. Выяснилось, что ранее россиянин был судим за кражу.