В Махачкале кирпичи засыпали парковку с автомобилями

Осыпавшиеся с новостройки кирпичи повредили несколько автомобилей на парковке в Махачкале. Об этом сообщает «РЕН ТВ.Новости».

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Инцидент произошел на строительной площадке одной из новостроек. Ветер сдул с фасада облицовочный кирпич, который обрушился на припаркованные перед домом автомобили.

Пострадало несколько машин. У них поврежден кузов, разбиты стекла. Кроме того, кирпичи влетели в салон. О том, какой ущерб причинен машинам, и о пострадавших не сообщается.