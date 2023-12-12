Россиянина выслали из Польши по подозрению в шпионаже

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) сообщило о высылке из республики гражданина России, которого заподозрили в шпионаже.

В сообщении отмечается, что мужчину, в отношении которого «имеются подозрения в сотрудничестве и связях со спецслужбами России», выслали из Польши 1 декабря 2023 года.

В ABW добавили, что в 2016–2023 годах польская контрразведка выявила якобы «более 100 российских и белорусских шпионов», которые проводили разведывательные операции против Польши, передаёт РИА Новости.