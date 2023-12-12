В Чувашии четыре человека отравились угарным газом

"В 03:59 мск <…> поступило сообщение о том, что в одном из частных домов села Хормалы [Ибресинского округа] произошла утечка газа. В результате отравления газовыми парами родители и двое несовершеннолетних детей были вынуждены вызвать скорую помощь. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести", - отмечается в сообщении.